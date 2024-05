L'Aureliano Tennis Team torna in serie C • Terzo Binario News

L’Aureliano Tennis Team riconquista la serie C ! Domenica scorsa, sui campi dello allo Sporting Eur Massimo Bruzzese, Fabio Caniglia, Mattia Persi, Leandro Mariani, Francesco Egidi, Dario Pranzetti, Loris Mencarelli e il capitano Simone Sbrozzi Vanni hanno compiuto l’impresa e davanti ai tifosi giunti da Civitavecchia e Santa Marinella hanno riconquistato la categoria che mancava da qualche anno.

“Erano otto anni che provavamo a tornare in serie C e in un modo nell’altro all’ultimo atto avevamo sempre da recriminare” dicono dall’ Aureliano.

Non partita nel migliore dei modi, con un parziale di due a zero sotto dopo i primi due singolari e il terzo singolare di Leandro Mariani quasi compromesso, i ragazzi hanno messo qualcosa in più a quel punto, Mariani ribalta la partita e vince 61 al terzo set, sontuosa la prestazione di Fabio Caniglia 76 61 al numero uno Romano.

E poi due doppi da incorniciare con Loris Mencarelli e Dario Pranzetti da una parte e Leandro Mariani e Fabio Caniglia dall’altra e dunque i due punti decisivi che riportano l’Aureliano in serie C. Tanti i tifosi accorsi all’Eur per una vittoria maturata con oltre 80 squadre alla partenza e solo otto promosse. “Stiamo già pensando all’anno prossimo, con i ragazzi del vivaio, con i maestri e con lo sponsor dott. Nuzzo probabilmente cercheremo un innesto di valore per provare un ulteriore promozione che sentiamo fortemente di meritare”.

Con questa vittoria l’Aureliano si conferma, con oltre 1000 iscritti, una delle realtà più importanti del panorama regionale e nazionale, meritando palcoscenici di prestigio con un team che si alimenta sempre e soltanto con ragazzi del vivaio.

Appuntamento adesso al 15 giugno, quando con una festa aperta a tutti, atleti, maestri e simpatizzanti potranno festeggiare il nuovo entusiasmante traguardo.