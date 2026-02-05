“Latte”: da Mondadori Cerveteri il romanzo di Marina Zucchelli, la storia di una madre biologica e una balia di fine anni ‘50 • Terzo Binario News

Appuntamento nella libreria di Largo Almunecar a Cerveteri per venerdì 6 febbraio alle ore 17:30

Cosa vuol dire essere famiglia? Da questo interrogativo inizia il romanzo “Latte”, opera prima di Marina Zucchelli, che venerdì 6 febbraio alle ore 17:30 sarà presentato da Mondadori Bookstore Cerveteri, in Largo Almunecar.

Un nuovo appuntamento organizzato nell’ambito della rassegna di incontri letterari gratuiti “#LaMondadoriCerveteriIncontra”, che illumina la storia delle balie nel Novecento, un ruolo quasi dimenticato all’interno della storia della nostra società. Una storia che trova ambientazione alla fine degli anni ’50 in quel di Bologna dove nella stessa casa vivono due donne madri, seppur in modo diverso, dello stesso bambino.

Un incontro di culture e di storie, tra Olimpia, borghese istruita e moderna, e Ada, ragazza del popolo che ha lasciato la propria terra per fare da balia proprio al figlio di Olimpia.

Due donne diverse in tutto, tra felicità, sentimenti, tormenti, stati d’animo, ma che forse sono più vicine di quanto si possa solo lontanamente immaginare.

“Siamo felici di poter ospitare all’interno della nostra libreria la presentazione dell’opera prima di Marina Zucchelli, autrice televisiva e teatrale, che attraverso ‘Latte’ ci farà fare un viaggio nella storia della fine degli anni ’50 in Italia, una storia che parla di donne, che parla della nostra società, di famiglia – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – sarà un pomeriggio intenso anche da un punto di vista emotivo, dove si affronterà il tema della maternità in una maniera anche piuttosto approfondita relativamente al periodo storico in cui è ambientato il romanzo. Vi aspettiamo dunque numerosi come sempre per conoscere Marina e per rimanere affascinati da ‘Latte’, romanzo che già ha ricevuto ottime recensioni di critica e pubblico”.

La partecipazione, come sempre, è libera, gratuita e aperta a tutti.