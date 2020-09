L'assessore Bitti: "Referendum, pensiamo di usare le palestre di Ladispoli" - Terzo Binario News

L’ipotesi è al vaglio: “I plessi scolastici potrebbero riaprire subito e non salterebbero le misure prese nelle classi per il distanziamento

Il nuovo assessore all’istruzione Fiovo Bitti è preoccupato per la tornata referendaria pochi giorni dopo l’inizio della scuola. Così, si stanno valutando soluzione alternative alle classi dove istituire i seggi.

“Intanto con la nuova chiusura per le elezioni, non è stato ancora stabilito a chi competa la conseguente sanificazione.

In ogni caso, si valuta anche l’uso delle palestre laddove possibile perché in questo modo si avrebbeor due vantaggi: intanto non si smonterebbero le classi dove il distanziamento è rispettato al centimetro Inoltre, i plessi potrebbero riaprire subito.

Se non ci sono ostacoli, si voterà lì anche sfruttando il fatto che votando solo solo il referendum si farà molto presto” la conclusione dell’assessore Bitti.