L'assessora Battafarano eletta coordinatrice di Anci Giovani Lazio - Terzo Binario News

Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, è la nuova Coordinatrice di ANCI Giovani Lazio. La lista guidata dalla Battafarano è stata votata all’unanimità dall’Assemblea, che ha eletto lei coordinatrice e Matteo Massaini, Vicesindaco di Civita Castellana, Vicecoordinatore. Questo l’esito delle votazioni in corso nella giornata di oggi presso le Scuderie Aldobrandini del Comune di Frascati.

Un riconoscimento importante per l’Assessora Battafarano, che vede così premiato il lavoro svolto durante il suo mandato a capo delle Politiche Culturali di Cerveteri, che hanno visto la città etrusca in questi quattro anni fregiarsi del titolo di Città della Cultura del Lazio e classificarsi tra le prime dieci città candidate al ruolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2022.

“Sono onorata del ruolo conferitomi – dichiara l’Assessora alle Politiche Culturali Battafarano subito dopo la sua elezione a Coordinatrice – come amministratori locali ci troviamo ogni giorno a dover fronteggiare delle sfide importanti, soprattutto perché siamo il punto di contatto più diretto e immediato tra i cittadini e le Istituzioni. Farò in modo di rappresentare nel migliore dei modi le istanze di tutti gli amministratori locali. La pandemia ha messo a dura prova l’economia delle nostre città, ma il Lazio è un territorio pieno di ricchezze. Archeologia, arte, cultura, enogastronomia, settori importanti che rappresentano il perno da cui ripartire. Basi sulle quali sono certa che i giovani amministratori del Lazio, che da oggi mi pregio di guidare come Coordinatrice, sapranno sfruttare al meglio per le loro comunità di provenienza”.

Esprime la propria soddisfazione per l’elezione della Battafarano anche Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “rivolgo a Federica Battafarano i miei più vivi complimenti. In questi anni da Assessora alle Politiche Culturali nella mia amministrazione, e già prima da Consigliera comunale, ha saputo dimostrare competenza e grande attaccamento al territorio. Non può ovviamente che rappresentare un motivo d’orgoglio che una componente della nostra squadra sia stata eletta ad una carica così importante regionale. Sono certo che Federica, alla quale rivolgo il più sincero augurio di un buon lavoro, saprà rappresentare al meglio tutta la classe politica e amministrativa under 35 del Lazio”.