Tellaroli sul Pacioli: "In arrivo 350mila euro da Città Metro per la messa in sicurezza" - Terzo Binario News

“APPROVATO IL MIO EMENDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO PACIOLO DI BRACCIANO di € 350 mila euro.

Il problema della sicurezza delle scuole è sempre stato messo al primo posto, all’attenzione dei decisori pubblici come una delle priorità d’azione del nostro territorio.

Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, l’IIS Luca Paciolo di Bracciano, potrà avvalersi di finanziamenti e contributi grazie all’emendamento presentato dal delegato Tellaroli sulla variazione di bilancio della Città Metropolitana di Roma.

Gli interventi di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario degli ambienti interni, saranno eseguiti presso l’immobile sito in via Mariano Ruggeri, per un totale di euro 240 mila e 110 mila presso l’immobile della Succursale sito in Via dei Lecci.

Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità.

Un sentito ringraziamento a tutto il consiglio metropolitano e gli uffici dell’Ente, per aver reso possibile il raggiungimento di questo bel traguardo e avermi consentito ancora una una volta di prestare attenzione al mio territorio.

Marco Tellaroli