Incidente sull'Aurelia, centauro soccorso con l'elicottero - Terzo Binario News

Il sinistro al km 45 con il velivolo atterrato direttamente sulla consolare: la Locale di Cerveteri chiude il traffico

Incidente al km 45 dell’Aurelia, sul rettilineo fra Furbara e Cerenova: una moto che viaggiava in direzione Roma è entrata in collisione con una vettura diretta in senso opposto.

Per il centauro si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso, con il velivolo atterrato direttamente sulla consolare.

Conducente del veicolo illeso, la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Polizia Locale di Cerveteri ha chiuso la statale il tempo necessario per il soccorso e sta effettuando i rilievi del sinistro.