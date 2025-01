L'arsenale offensivo è la forza del Santa Marinella • Terzo Binario News

Finora segnati 41 gol, la media è di oltre 2,5 centri a partita

Santa Marinella si sta vivendo un momento magico grazie alla compagine della Perla del Tirreno. La squadra di Promozione è prima in classifica, ha vinto l’ultima gara 6-0 contro la Pescatori Ostia e – ormai da qualche settimana – sta vestendo i panni della lepre riuscendo ad ampliare la distanza rispetto alle inseguitrici.

La graduatoria infatti vede comandare i rossoblù con 36 punti (in 16 gare) mentre a quota 34 ci sono Ostiantica e Grifone Gialloverde, con quest’ultimo che domenica non scenderà in campo perché deve osservare il turno di riposo.

«La gara interna contro la Pescatori Ostia – dice mister Daniele Fracassa – ha rappresentato un successo importante, una vittoria che ci lancia, dandoci ancora più forza. Ho visto un Santa Marinella forte di testa, e quando una squadra acquisisce quell’energia mentale positiva allora diventa complicato per tutti gli avversari.

È stato un risultato importante (quello con la Pescatori Ostia, chiuso 6-0, ndc) e sono andati in gol tutti i nostri attaccanti, con le doppiette di Simone Trinci e Peppe Tabarini, oltre a Samuele Cerroni e Francesco Brutti. Per un allenatore quando vanno in rete tutti i suoi attaccanti, è veramente un segnale confortante».

Il tecnico ha di che essere soddisfatto: guardando i freddi numeri, il Santa Marinella finora ha ottenuto 11 vittorie e tre pareggi ma soprattutto ha segnato qualcosa come 41 reti (in 16 partite, la media è di oltre 2,5 gol a gara) e ne ha subite 18. Non è la miglior difesa – questo primato è appannaggio del Grifone con 14 reti subite – ma poco ci manca. La batteria offensiva, composta da Trincia, Tabarini e Cerroni sta facendo sfracelli nelle difese avversarie, dimostrando che lì nella batteria offensiva e nella varietà di soluzioni risiede la forza dei santamarinellesi. Tant’è vero che nella sestina uscita domenica sulla ruota dello stadio Fronti, va ricordato che mancava pure un mediano del calibro di Alessandro Caforio, eppure le reti sono arrivate, eccome. «La squadra ha retto bene durante la partita con la Pescatori – riprende Fracassa – e abbiamo dato continuità ai risultati andando a guadagnare ancora punti sulle dirette concorrenti. Insomma ci godiamo il momento ma sempre con molta umiltà. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, però consapevoli che stiamo crescendo a livello mentale in maniera importante». Ecco, un altro scatto sulla crescita della squadra può essere compiuto domenica perché come accennato il Grifone riposa mentre l’Ostiantica è impegnati nel derby del Lido con il Rodolfo Morandi: insomma, si profila un’altra condizione di allungo. «Prepareremo al meglio la partita di domenica prossima, perché andiamo a Capranica ad affrontare quella che secondo me è un’ottima squadra da classifica medio-alta. Quindi quella in terra cimina sarà una trasferta molto complicata. Adesso che ci siamo goduti la giornata vittoria, stiamo già concentrati sulla sfida che ci attende» la conclusione di Fracassa.

Come accennato, nella penultima giornata di andata, il Santa Marinella sarà ospite dell’Atletico Capranica, compagine neopromossa che occupa la settima posizione con 25 punti. Da evitare un passo falso sulla falsariga di quello di Ronciglione, dove i rossoblù pareggiarono malamente con l’ultima in classifica.