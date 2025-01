Stadio Fattori, Scilipoti in Figc per l'impianto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Questa mattina l’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Impiantistica Sportiva, Patrizio Scilipoti, si è recato presso la sede della FIGC per un incontro preliminare finalizzato a recepire le indicazioni necessarie per avviare il percorso di riqualificazione dello Stadio Fattori.

L’incontro rappresenta un primo passo concreto in un percorso che proseguirà con lo studio delle condizioni di sicurezza da effettuare con gli organi preposti e con un confronto diretto con il CONI.

L’obiettivo è realizzare un progetto complessivo che non si limiti al rifacimento del campo da gioco e alla gradinata, già completata, ma che porti alla piena messa in sicurezza e alla conformità dell’impianto per ottenere l’omologazione necessaria.

Un intervento che mira a restituire alla città uno stadio sicuro, moderno e conforme alle normative vigenti, affinché possa tornare ad essere uno spazio dedicato allo sport e alla comunità.

“L’incontro di oggi con la FIGC è un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione per lo Stadio Fattori. Vogliamo restituire alla città un impianto sicuro, a norma e funzionale, dove poter finalmente tornare a praticare sport in piena sicurezza”, ha dichiarato l’Assessore Patrizio Scilipoti.

Il Sindaco Marco Piendibene ha espresso apprezzamento per il lavoro avviato: “Questo è un primo passo importante verso la riqualificazione di uno degli impianti sportivi più significativi della città. Un percorso che porterà a restituire ai cittadini uno spazio sicuro e all’altezza delle esigenze sportive di Civitavecchia”.