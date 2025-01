Giovani calciatori crescono: a Tolfa raduno di selezione per under 14 e 15 • Terzo Binario News

Mercoledì 15 presso l’impianto sportivo dell’ a.s.d. Tolfa Calcio si è svolto un raduno di selezione per la categoria under 15 e under 14, rispettivamente per i nati nel 2010 e 2011, circa 30 calciatori per annata.

La preparazione all’evento è stata avviata qualche mese fa, la richiesta di autorizzazioni al Comitato Regionale Umbro ed al Settore giovanile e scolastico F.I.G.C del Lazio, da parte da parte della Società Perugia Calcio, dove si informava del raduno in collaborazione con la Società Tolfa Calcio per i calciatori residenti nella Regione Lazio.



La Società collinare, con il suo segretario Giuseppe Pacchiarotti si è subito attivata, mettendo a disposizione per il giorno 15 Gennaio 2025 l’impianto dello Scoponi , dalle ore 15.00 alle ore 19 ed individuando le altre figure richieste dalla società Perugia, un dirigente di riferimento per l’organizzazione del raduno della società Tolfa Calcio, Gianni Moretti, un tecnico UEFA B, Alessandro Pallassini coadiuvato dall’altro tecnico Luigi Lombardi ed altri dirigenti addetti alla logistica.

La prova per ogni gruppo consisteva in 4 partitine da 20’ dove i ragazzi venuti dalle squadre del comprensorio di Roma e Provincia , ruotavano nei ruoli, le formazioni erano state fatte a monte, gli osservatori del Perugia già conoscevano molti ragazzi che avevano seguito nei vari campionati e nei vari raduni, ne è uscita fuori una bella manifestazione di calcio per buongustai di questa disciplina.

La società Perugia Calcio molto probabilmente il prossimo raduno per i nati nel Lazio lo riproporrà al Tolfa Calcio, il Presidente Vannicola è rimasto molto soddisfatto della selezione e ha messo a disposizione l’impianto dicendo anche che “a breve forse ci sarà una amichevole……. categoria da scegliere… forse la “primavera”. Alla prossima selezione…”.

Il consigliere delegato allo sport Tiziano Tedesco e tutta l’Amministrazione Comunale si complimentano con la dirigenza del Tolfa Calcio per la buona riuscita dello stage e per la bella esperienza di calcio giovanile con un partner come l’Academy Perugia.