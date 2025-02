L'Armata Rossa rallenta la Futsal Civitavecchia: 3-2 per la Cccp 1987 • Terzo Binario News

Prima un pari, lunedì una sconfitta. Rallenta la corsa alla vetta della classifica della Futsal Civitavecchia, che nel posticipo della settima di ritorno del girone B di C1 i nerazzurri hanno perso per 3-2 al PalaTorrino, tana della Cccp 1987.

Un passo falso che non modifica la terza posizione nerazzurra ma in virtù del successo del Cecchina (secondo) ai danni de La Pisana capolista allunga il distacco sul quintetto dei Castelli. Ora La Pisana è prima con 46 punti, Cecchina secondo a 41, civitavecchiesi e Lidense a 35, Santa Gemma e Cccp 1987 33 punti.

Già il fatto di giocare il lunedì sera non ha contribuito a fornire una prestazione all’altezza a cui vanno aggiunte le assenze, che si sono fatte sentire nonostante le reti messe a segno da Matteo Proietti e Manuel Terzini.

«La squadra ha disputato un grande incontro – racconta mister Vincenzo Di Gabriele – dimostrando di voler perseguire l’obiettivo dei tre punti. In funzione delle assenze, sono scesi in campo tre sedicenni ovvero Di Gennaro, Lutzu, Farace che hanno dato il loro contributo sostanzioso.

Abbiamo subito due espulsioni con la prima comminata al capitano Andrea Giocondo nonostante avesse subito una gomitata e a terra ed è stato espulso per un impropero. A parti invertite Lipparelli ha allargato le braccia per prendere la posizione, e si è visto sventolare il doppio giallo con espulsione conseguente. Non penso che i fischietti siano in malafede ma che spesso pecchino come arroganza e presunzione eccessiva. Non ho mai parlato degli episodi arbitrali e se stavolta mi ci soffermo è perché in una partita in bilico come questa mi sembra evidente quanto abbiano inciso sul risultato finale. Nonostante tutto ciò, ritengo di poter esternare una affermazione convinta ovvero che andremo in serie B perché quella nerazzurra è una squadra di giocatori veri». Dal fronte societario, prosegue la polemica verso gli arbitri, anche stavolta espressa tramite poche righe scritte sui social del club nerazzurro totalmente in linea con il racconto dell’allenatore: «Continua lo show arbitrale. Complimenti ai ragazzi che in una situazione al limite del surreale hanno combattuto fino alla fine. Sconfitta immeritata. Non si molla niente».

Sul fronte Santa Severa, va detto che tanto proseguono le sconfitte è vero, ma i neroverdi non hanno mai disonorato l’impegno nonostante l’ultimo posto in classifica a quota zero punti. Certo, il 10-0 in casa del Parma Letale è stato pesante ma al contempo lo 0-3 dell’Uliveto contro la capolista La Pisana ha dimostrato che l’impegno c’è stato.

Per l’ottava giornata di sabato, entrambi i quintetti del comprensorio giocheranno in casa e alle 15. La Futsal Civitavecchia ospiterà all’Ivan Lottatori la polisportiva Ciampino mentre i santaseverini, all’Uliveto, affronteranno il Cecchina.