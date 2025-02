Altro maxi sequestro di ricci a Santa Marinella: denunciati tre pescatori di frodo biscegliesi • Terzo Binario News

È stata una lunga la notte per il personale della Guardia Costiera di Santa Marinella.

Le segnalazioni , gli appostamenti ed i controlli hanno portato al sequestro di 150 kg pari 3000 esemplari di ricci di mare “echinodermi” , le attrezzature, e una sanzione di 16.666€ nei confronti di 3 pescatori di frodo provenienti da Bisceglie , nonostante la bassa temperatura si sono immersi nelle acque di Santa Marinella per portare via un prodotto ittico sempre più richiesto e prelibato.

Per fortuna le condizioni del mare vanno a peggiorare, per la pesca al del riccio non saranno idonee e non ci sarà un invasione di pescatori di frodo per arricchire le tavole nei ristoranti il giorno di San Valentino. I

ricci “echinodermi” sequestrati sono stati rilasciati in mare in quanto ancora vivi.