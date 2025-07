L'allerta meteo fa spostare la location: il "Tolfa Jazz" inizia al Polo Culturale • Terzo Binario News

Il doppio concerto con Synthtetics’ Trio e Witchess alle 21, ingresso libero

Le poco rassicuranti previsioni meteo el tardo pomeriggio per la zona, con tanto di allerta temporali, hanno convinto gli organizzatori di Tolfa Jazz a un cambio di location per i concerti di apertura del Festival.

I primi due gruppi ospiti si sarebbero dovuti esibire nella splendida cornice dell’antica Rocca, lo faranno invece in un altrettanto suggestivo luogo di Tolfa: il Polo Culturale. Sempre alle 21, ingresso libero.

Ricordiamo che ad aprire il Festival 2025 sarà dell’Edoardo Liberati ‘Synthetics’ Trio, ovvero il chitarrista e compositore Liberati, affiancato da Riccardo Gola (contrabbasso e basso elettrico) e Riccardo Marchese (batteria). Il trio propone brani originali di jazz contemporaneo contaminato da rock e pop, con influenze post-bop e tradizionali.

Poi toccherà a WITCHESS (Womxn Implement The Creation of Harmonious Ecosystems of Selfless Species). E’ un progetto interdisciplinare che unisce musica, danza e letteratura. Nato dalla collaborazione tra Francesca Remigi, Silvia Cignoli, Andrea Silvia Giordano e Clotilde Cappelletti, si ispira a scrittrici femministe contemporanee per immaginare un mondo oltre patriarcato e disuguaglianze.