Ladispoli Women, la Juniores vicina al passaggio del turno • Terzo Binario News

Per la formazione juniores del Ladispoli Womem pareggio sul campo di Montespaccato, dove le ragazze del tecnico Luigi Iovine terminano il match per 0-0.

Gara equilibrata, con una prova molto positiva per le girls rossoblù che sabato prossimo affronteranno l’Orvieto in Umbria. Basta un pari per superare il turno di campionato, il cui girone è composto da tre formazioni. Iovine, infatti, ha la possibilità di far giocare anche alcune ragazze che provengono dalla prima squadra.

Due vittorie e un pareggio fino ad ora, anche se il momento più complicato deve ancora arrivare. C’ è molto entusiasmo nella squadra della presidentessa Sabrina Fioravanti.