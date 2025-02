Ladispoli sporca, Pierini: “Al via la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti” • Terzo Binario News

Pierini: “Al via la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti”

“Con l’impegno di tutti, possiamo lavorare insieme per rendere la città più bella e accogliente.” Con queste parole, l’assessore all’igiene urbana, Marco Pierini, ha annunciato la campagna, realizzata in collaborazione con Tekneko, dedicata a combattere l’abbandono dei rifiuti e a promuovere un ambiente più pulito e sostenibile per tutti.

La campagna si rivolge a tutti i cittadini, incoraggiandoli a rispettare l’ambiente e a diventare protagonisti di una città più sana e curata.

“L’obiettivo – ha proseguito Pierini – è sensibilizzare la cittadinanza sull’impatto negativo che anche un singolo comportamento scorretto può avere sull’ambiente e sulla qualità della vita urbana. Ogni piccolo gesto, come l’abbandono dei rifiuti o dei bisogni degli animali, può accumularsi e generare danni evidenti alla città e al nostro territorio. Al contempo, è fondamentale sottolineare l’importanza del riciclo e della gestione corretta dei rifiuti. Prendersi cura della propria città non è solo una responsabilità del Comune, ma un dovere che riguarda ogni singolo cittadino, che deve sentirsi parte integrante di un processo collettivo. È fondamentale che tutti comprendano che abbandonare i rifiuti non è solo un atto di inciviltà, ma ha delle conseguenze reali. Non solo inquina il nostro territorio, ma comporta anche uno spreco di risorse preziose che potrebbero essere riutilizzate attraverso la raccolta differenziata, e infine genera un aumento dei costi di gestione che ricadono su tutti noi”.

“Se vogliamo fare un regalo alla nostra Ladispoli – ha concluso Pierini – dobbiamo impegnarci tutti a non abbandonare rifiuti per strada, nelle aree verdi o lungo le strade. Questo gesto è un segno di mancanza di rispetto verso il nostro ambiente, verso i nostri concittadini e verso le generazioni future. È necessario, invece, utilizzare correttamente i servizi di raccolta, come il centro di raccolta ecologica o il servizio di raccolta domiciliare, e impegnarsi nel corretto smaltimento di tutti i tipi di rifiuti, inclusi quelli legati agli animali domestici, come i bisogni dei cani”.