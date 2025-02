La rotatoria di viale Garibaldi a Civitavecchia intitolata a Mafalda Molinari • Terzo Binario News

Il capogruppo di FdI Massimiliano Grasso: “Inaugurazione il 4 marzo”

Il 4 marzo alle ore 11 avrà luogo la cerimonia di intitolazione della rotonda antistante varco Fortezza, tra viale Garibaldi e largo Plebiscito, alla Senatrice Mafalda Molinari.

“Questa mattina – dichiara il capogruppo di FdI Massimiliano Grasso – il sindaco Marco Piendibene, dietro sollecitazione mia e del presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro, ha fissato la data, attesa ormai da diversi mesi, dopo che dalla prefettura era arrivato il nulla osta alla intitolazione, che venne proposta formalmente dalla allora Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Mari.

Già il sottoscritto ed il partito di Fratelli d’Italia in precedenza avevano più volte evidenziato come si dovesse tributare alla figura della Senatrice Molinari un riconoscimento della città di Civitavecchia.

Si tratta a nostro avviso di un atto dovuto nei confronti di una persona che non solo ha rappresentato la nostra comunità ai massimi livelli istituzionali ed imprenditoriali, ma che con discrezione e riserbo è sempre stata presente nel sostenere progetti di interesse comune per la città e con gesti di autentica solidarietà nei confronti di tante persone che avevano bisogno di aiuto. Ringrazio il Sindaco per aver subito accolto positivamente la nostra sollecitazione a dare seguito a quanto già deciso a suo tempo dalla precedente amministrazione”.