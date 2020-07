Ladispoli: piante secche e strade al buio - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi ho visitato Ladispoli, dopo un lungo lasso di tempo. Ho accertato, con disappunto, che in generale c’è poca attenzione al verde pubblico, per quel poco fatto – tipo la piantumazione nell’area accanto al nuovo ponticello ciclo-pedonale sul sanguinara – e che non si annaffiano le piante appena messe a dimora”. Questa la segnalazione di un lettore a Terzo Binario.

“È un evidente rischio di perdere l’intera piantumazione, quindi costi e impegno, che vanno in fumo”. Poi il messaggio all’Amministrazione: “Si è grati se potreste intervenire affinché quelle piante, che ancora hanno capacità di sopravvivenza, possano proseguire la loro già magra vita”.

“Non parliamo del buio agli angoli – ha terminato – che incoraggia gruppi di giovani a fare gruppo nella penombra”.

