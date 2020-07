Niente biglietto sulla Fl5 se il treno è pieno: lo decide un algoritmo - Terzo Binario News

Il biglietto non esce se l’algoritmo stabilisce che il treno è pieno e quindi bisogna salire su quello successivo. Per ora è una sperimentazione ma potrebbe diventare la consuetudine sui treni della Fl5 Roma-Civitavecchia.

L’iniziativa è di Trenitalia che, per evitare il sovraffollamento sta studiando soluzioni alternative come questa e nel Lazio, fra le linee scelte c’è la Tirrenica Nord. “Questo e altri temi – dicono dall’Azienda – sono stati al centro del video-incontro che si è tenuto con i rappresentanti della Regione Lazio e le associazioni dei pendolari. Presente Simone Gorini, direttore della Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia Lazio, che ha spiegato nel dettaglio le novità introdotte con il nuovo sistema informatico per l’accesso contingentato a bordo dei treni regionali, per il quale è arrivato il parere positivo dei Comitati Pendolari>.

Proprio i viaggiatori quotidiani sono stati quelli a lamentarsi maggiormente del sovraffollamento, sebbene sui convogli non salga lo stesso numero di persone del pre-Covid. “Al fine di tutelare la salute delle persone, Trenitalia ha avviato la sperimentazione della vendita dei biglietti contingentata principalmente sulla linea FL5 Roma-Civitavecchia (oltre che sulla Roma-Cassino, Roma-Minturno e Roma-Nettuno, ndc). Per questi treni è possibile acquistare il biglietto di corsa semplice avendo consapevolezza del livello di riempimento del convoglio, tramite un sistema di colori>. I colori sono quelli del semaforo: “Se l’icona dei posti a sedere è verde, significa che il treno ha un’ampia disponibilità di posti liberi; se è gialla vuol dire che i posti stanno diminuendo, se è rossa significa che il treno sta raggiungendo la capienza massima e i posti sono in esaurimento. Se tutti i posti messi a disposizione, in maniera puntuale, per ciascun treno sono esauriti non sarà più consentito l’acquisto del biglietto di quel treno>.

Quindi se è tutto pieno, bisogna rassegnarsi e attendere il successivo. Solo che a stabilire il livello di riempimento è un algoritmo, che a detta dell’azienda ferroviaria “si basa sullo studio delle frequentazioni del treno e permette di controllare in tempo reale la disponibilità dei posti, evitando situazioni di assembramento e andando quindi a salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori>. Trenitalia specifica che non c’è nessuna prenotazione o assegnazione del posto bensì un accesso controllato sul treno.