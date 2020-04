Ladispoli, Italia in Comune incalza Grando: "Silente sulla riduzione delle tasse" - Terzo Binario News

“Pochi giorni fa abbiamo provato come Italia in comune Ladispoli, con grande rispetto e senso delle istituzioni – ad esprimere consigli inerenti a ciò che l’Amministrazione avrebbe dovuto affrontare con coraggio e sacrificio per la situazione emergenziale scaturita dal covid 19.

Chiedevamo, tra le varie possibilità che sono nel potere del Sindaco, la sospensione o la riduzione immediata di alcune imposte comunali iniziando con il sospendere e ridurre percentualmente i pagamenti di alcune tasse come ad esempio la Tosap, la Tari, di sfruttare la possibilità di fare accordi con gli istituti di credito convenzionati con il Comune, per rafforzare ancora di più interventi Europei e dello Stato a favore dei Cittadini in difficoltà, imprenditori, artigiani, terzo settore.

L’Amministrazione di Ladispoli, ci sembra ad oggi sorda, tolto l’ordinario, totalmente assente, priva di idee, anche sul piano della comunicazione, strumento con il quale potrebbe dimostrare vicinanza e presenza ai Cittadini.

La situazione è davvero preoccupante, maggiormente in questi giorni in cui bisogna preparare il terreno per la famosa “fase 2,” forse il momento più delicato, in cui sarà fondamentale far convivere, l’esigenza di iniziare a far ripartire la normalità, unita alla necessità di mantenere alto il livello di sicurezza per evitare eventuali nuovi rischi di contagio.

Per far questo, anche a livello locale bisogna agire, ci vuole una attenta programmazione, una strategia pianificata, non si può certo navigare a vista.

Pianificazione, vuol dire avere le idee chiare sulla modalità di riapertura delle attività, fornendo linee guida precise, semplici e dettagliate, che diano chiarezza e sicurezza a chi gestisce le attività ed ai Cittadini che ne usufruiscono ,ci auguriamo che oltre a vantarsi di aver distribuito i buoni alimentari oltretutto grazie all’intervento “Dovuto” dello stato e Regione, ci auguriamo che a questo nostro secondo tentativo di svegliare il Sindaco Grando ,arrivino azioni concrete per i cittadini, abbandonati al loro destino da questa Amministrazione”.

ITALIA IN COMUNE LADISPOLI

Sezione Maurizio Biasetti