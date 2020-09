Ladispoli, Grando: "Costruzione caserma carabinieri, iter regolare" - Terzo Binario News

“L’area dove si sta costruendo la Caserma dei Carabinieri, in via dei Narcisi angolo via delle Viole, non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo paesaggistico, la questione sollevata dal Movimento Ladispoli Città, quindi, non riguarda assolutamente la nuova sede dell’Arma”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha inteso fare chiarezza in merito alla notizia secondo la quale ci sarebbero state delle irregolarità procedurali nell’iter di approvazione del progetto.

“Nel comunicato stampa del Movimento civico – ha proseguito Grando – si fa riferimento ad atti amministrativi emanati dagli uffici tecnici comunali che riguardano solo ed esclusivamente aree di proprietà privata che ricadono in un’altra zona. Inoltre si richiama un procedimento avviato dal privato che ha presentato autonomamente istanza di rilascio del parere paesaggistico poiché il suo terreno ricade nella fascia di rispetto dei 150 metri dal corso d’acqua. Ovviamente, in attesa di tale nulla osta, la realizzazione della struttura privata, che si trova all’interno della zona vincolata, non ha ancora avuto inizio e non lo avrà fino a quando non saranno ottenuti i permessi necessari”.

“La costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri, tra l’altro quasi ultimata – ha concluso Grando – può quindi proseguire senza alcun problema. Per rispetto degli uffici comunali e soprattutto dell’Arma dei Carabinieri sarebbe stato opportuno informarsi meglio prima di fornire notizie destituite di fondamento e dai toni allarmistici