Ustionato nel cortile di casa: morto 15enne - Terzo Binario News

Non ce l’ha fatta il 15enne rimasto gravemente ustionato venerdì 25 settembre nel cortile di casa, a Velletri, in via Fontana Parata. Troppo gravi le ferite riportate.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il tutto è accaduto intorno alle 8,30 di venerdì. Il padre, tornando a casa per accompagnare il figlio a scuola, ha visto il fumo provenire dal giardino.

Da lì il tentativo di soccorrere l’adolescente avvolto dalle fiamme. L’uomo ha riportato ustioni a mani e piedi ed è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio. Il ragazzino, invece, è stato elitrasportato in condizioni disperate al Policlinico Gemelli.

Nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella di un gesto volontario, che al momento è la pista ritenuta più attendibile da chi indaga.