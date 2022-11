Ladispoli Attiva si riorganizza: Alessandra Maggi nuova coordinatrice politica • Terzo Binario News

“Dopo due anni di attività sul territorio come movimento politico culturale e il successo della campagna di tesseramento, Ladispoli Attiva si è riunita in assemblea, l’8 novembre 2022, per nominare all’unanimità un nuovo coordinamento.

Nuova coordinatrice politica sarà Alessandra Maggi, affiancata da Gianluca Frattini nel ruolo di coordinatore organizzativo e culturale.

A far parte dell’organo direttivo ci saranno anche i due consiglieri comunali Gianfranco Marcucci e Fabio Paparella, Ion Marian, Martina Paoli e Francesco Carboni.

Nel nuovo coordinamento anche i responsabili d’area che coordineranno le attività politiche in funzione di specifici nuclei tematici: alle politiche sociali Cristina Boccabella; alle politiche giovanili Valeria Vannoli; area legale e consulenze sugli atti Valentina Scuderoni; sport e digitalizzazione Davide Cerqua; scuola e lavoro Federico Garcia; salute e famiglia Simona Manfroni; politiche economiche Serena Liberatore; ambiente, sostenibilità, assetto urbano e mobilità Davide Fiorini.

Con l’elezione del nuovo coordinamento Ladispoli Attiva non vuole perdere lo spirito d’associazione spontanea che è alla base del movimento, ma definire una struttura operativa flessibile, aperta e partecipata che garantisca collaborazione e condivisione nell’idea che sia fondamentale il contributo di tutte e tutti”.

Ladispoli Attiva