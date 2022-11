Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata in seduta pubblica la massima assise civica di Ladispoli, in sessione straordinaria per il giorno 17/11/2022 alle ore 17:30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

Mozioni, interrogazioni, interpellanze.