Ladispoli al buio, blackout in quasi tutta la cittadina • Terzo Binario News

Danno a una cabina di E-distribuzione di Furbara, disagi fino a Santa Severa

Non bastavano i problemi notturni di approvvigionamento idrico, adesso Ladispoli è al buio. Anzi, anche una parte di Cerenova, Campo di Mare e Marina di Cerveteri fino Santa Severa sono senza luce.

Blackout diffuso nella cittadina che si protrae da mezz’ora in certe zone e da un’ora in altre.

Per esempio via Claudia è ancora nelle tenebre, così come zona palazzo Falcone e via Milazzo, al Caere Vetus e nel centralissimo viale Italia.

Nell’area dell’Angelo Sale è andata via ma è tornata subito dopo, così come al Cerreto.

Scrive sui social il sindaco Grando: “Ho appena sentito i tecnici di E-Distribuzione per avere informazioni sui blackout che si stanno verificando in tutti i quartieri di Ladispoli.

Il problema deriva da una centralina in località Furbara, che alimenta anche la nostra città.

Si tratta di un guasto abbastanza serio, ma i tecnici sono al lavoro per ripristinare le linee.

La corrente dovrebbe tornare a breve in tutti i quartieri”.