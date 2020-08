Ladispoli 1, i genitori delle prime ringraziano preside e personale - Terzo Binario News

“Lettera alla preside prof.ssa Enrica Caliendo

Cara Preside,

volevamo ringraziare la scuola di Ladispoli 1 per quanto realizzato durante i lunghi mesi della pandemia : stare a casa con i nostri figli ci ha fatto capire quanto impegno e sforzo è necessario sui banchi di scuola per conoscere ed imparare , considerando che abbiamo svolto un programma di prima elementare per imparare a leggere, a scrivere e a contare da soli , possiamo sentirci soddisfatti della scuola, di tutte le maestre e soprattutto dei nostri ragazzi . E’ stato per noi, genitori , un impegno quotidiano , faticoso e costante, perché abbiamo rispolverato tante vecchie conoscenze scolastiche e a volte imparato con i ragazzi. Pur essendo presi da tante preoccupazioni legate al lavoro e all’emergenza COVID, siamo rimasti a fianco dei nostri figli, seguendo le indicazioni delle insegnanti, che sono state favolose, presenti e disponibili anche se in diversi orari e differenti modalità di lezione sia individuale che di gruppo, cercando di tenere unita la classe anche a distanza e rispettando i singoli tempi di apprendimento di ognuno.

E’ proprio vero le cose assumono un valore diverso quando sfumano via e si apprezzano ancor più profondamente : la scuola rappresenta un bene principale, un diritto per tutti , un momento di crescita insieme e un luogo di conoscenza, che certamente non può essere sostituito dalla tecnologia o da un computer, ma ha bisogno di un rapporto umano ,di sguardi e di abbracci ,soprattutto con gli alunni più piccoli. A settembre , speriamo di poter accompagnare i nostri ragazzi a scuola con tutte le dovute accortezze e norme di sicurezza , ricominciare “in presenza” una vita più normale .

Un ringraziamento va alle nostre meravigliose maestre Laura , Nicoletta , Stefania e Lisa, instancabili e costanti che hanno saputo trasmettere l’ amore per la conoscenza e per lo studio anche a distanza, con tante difficoltà di linea , ma sempre con il cuore aperto all’ascolto.

A presto !”

I genitori della classe 1B

IC Ladispoli