Mov.Civ. Ladispoli Città: "Grando spieghi ai cittadini cosa sta accadendo" - Terzo Binario News

“Ciò che sta accadendo nell’amministrazione di Ladispoli deve essere un elemento di riflessione per tutta la città. La precipitazione avvenuta ieri era nell’aria. Già nella serata del Consiglio Comunale di giovedì scorso, 6 agosto, l’amministrazione Grando non aveva i numeri per aprire la seduta, e ne erano parse evidenti le difficoltà. In quel caso, complice il regolamento per il referendum cittadino, il M5S è corso in aiuto della maggioranza, tenendo di fatto il numero legale e permettendo lo svolgimento del Consiglio.

Ma quali sono i veri motivi che si celano dietro la scelta così repentina assunta l’indomani dal Sindaco Grando?

Non basta annunciare un rimpasto di governo per chiarire il quadro, soprattutto perché questo non è un semplice rimpasto di deleghe. Si tratta infatti di un cambiamento sostanziale di asset che coinvolge, peraltro, una figura di spessore come quella di Fiovo Bitti, nel delicato ruolo di assessore alla pubblica istruzione e a lui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, certi delle sue competenze e delle sue capacità.

Ma inserire un nuovo assessore non spiega i motivi che hanno spinto a defenestrarne un altro (non era mai successo nella storia di Ladispoli) nè dà risposte alla revoca della delega del consigliere Augello, in un ambito cruciale, quello della nettezza urbana, il cui appalto assorbe gran parte del bilancio comunale.

Perché, ad un tratto, dopo aver cambiato anche gestore del servizio, il sindaco Grando ha deciso di estromette Augello dal suo incarico? Cosa non ha funzionato? Quali le criticità amministrative ravvisate dopo le tante uscite di giubilo per il lavoro svolto dal consigliere delegato?

La chiarezza nei confronti dei cittadini imporrebbe delle risposte del Sindaco a questi quesiti poiché, in un quadro drammatico, anche finanziariamente, questa riformulazione di governo senza chiare spiegazioni rischia di essere l’ennesimo teatrino che non serve a nessuno, che risponde al mero assunto del “non disturbare il manovratore” e che allarga una spaccatura già preoccupante con la città”.

Movimento Civico Ladispoli Città