Ardita alza la tensione a Ladispoli: "Verifica di maggioranza con i vertici di Fdi" - Terzo Binario News

“Dopo il Grando Cambiamento dico no al Grando Cemento”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giovanni Ardita spiega a Terzobinario i motivi per cui ha lasciato la presidenza della Commissione Urbanistica del comune di Ladispoli, facendo presente che a settembre, tramite il coordinatore regionale Marco Silvestroni, ci sarà una verifica di maggioranza il cui esito non è affatto scontato.

“L’ex hotel Mexico probabilmente diventerà una struttura ricettiva sanitaria o comunque sarà un edificio utile. Il problema è che il cambio di destinazione d’uso, per quanto Grando sostenga che si tratti di un m ero atto amministrativo, andava discusso in maggioranza e non è successo. A me non è stato detto nulla e il pupazzo non lo faccio. Dico no al Grando Cemento”.

L’impressione è che si sia ampliata la distanza fra ovvero l’area politica della Lega che fa capo al sindaco ed Fdi. Non lo so, so solo che alcuni miei progetti sullo stadio Sale o per i pendolari sono andate a buon fine. L’ultima operazione, non legata al cemento, è la trasformazione di porto Pidocchio in uno scalo turistico”.