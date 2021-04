L'addio di Grando a Renzo Rossi - Terzo Binario News

Ladispoli piange la scomparsa di Renzo Rossi, ex Presidente di ANBersaglieri Protezione Civile La Fenice.

Renzo, molto conosciuto nella nostra città, è stato un punto di riferimento nel mondo dell’associazionismo e del volontariato.

“Non lo ringrazieremo mai abbastanza per quanto ha fatto per la nostra comunità -ha detto il sindaco Alessandro Grando- in questo momento di grande tristezza ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Rossi, a cui rivolgo le più sentite condoglianze da parte della Città di Ladispoli”.