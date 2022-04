"L’accelerazione sulla Civitavecchia Orte è il principale elemento di interesse, siamo al fianco della Coppa" - Terzo Binario News

“In questi mesi stiamo registrando una nuova attenzione per l’hub portuale e per il nostro territorio da parte di nuovi investitori, che deriva dall’attività di promozione e dalle azioni di semplificazione messe in atto, ma soprattutto dalla programmazione degli interventi infrastrutturali.

L’accelerazione sulla realizzazione della Civitavecchia-Orte è senza dubbio il principale elemento di interesse.

Come sistema delle imprese continuiamo ad essere al fianco della commissaria Coppa, che sta conducendo un grande lavoro per concludere l’opera e consegnare finalmente al nostro territorio questa arteria fondamentale”.

dichiarazioni del presidente Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi