Elezioni Ladispoli, Sgarbi prepara la lista a sostegno di Grando - Terzo Binario News

“Eccoci, siamo anche a Ladispoli. Stiamo definendo la lista. Per aderire:rinascimentoioapro@vittoriosgarbi.it”.

Poche righe del parlamentare che afferma di presentare una lista a Ladispoli a sostegno di Alessandro Grando.

Qui le parole del sindaco uscente: “A Ladispoli “Io apro Rinascimento” sosterrà la candidatura del sindaco uscente Alessandro Grando. Ad annunciarlo in una nota congiunta lo stesso Grando e il vice segretario nazionale Roberto Litta.

“Negli ultimi 5 anni -ha affermato Litta- l’amministrazione comunale ha dato prova di saper amministrare bene una città complessa come Ladispoli, pertanto riteniamo che la scelta giusta sia quella di appoggiare la ricandidatura del sindaco Alessandro Grando. Lo faremo con una nostra lista, sostenendo i nostri ideali e per raggiungere nuovi importanti traguardi per la città di Ladispoli”.

“Ringrazio per la fiducia l’On. Sgarbi e il vice segretario Litta – ha commentato Grando – con “Io apro Rinascimento” la nostra coalizione si arricchisce di un altro importante tassello, che ci consentirà di presentarci alle prossime elezioni amministrative con un gruppo ancora più forte, qualificato e coeso, in grado di proseguire con slancio il lavoro svolto nel primo mandato. Spero di poter ospitare presto l’On. Vittorio Sgarbi a Ladispoli per poter pianificare insieme anche iniziative in ambito artistico e culturale”.