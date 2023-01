La volpe Curiosity cerca cibo a Cerveteri, salvata da FareAmbiente • Terzo Binario News

“Forza “Curiosity”! No, non stiamo incitando il rover della NASA che sta svolgendo i suoi compiti sul pianeta marziano ma una piccola volpacchiotta in difficoltà soccorsa ieri sera dai nostri agenti a cui abbiamo voluto dare questo nome (capirete poi perché), che deve anch’essa affrontare una missione complessa, quella di riprendersi.

Contattati da dei cittadini abitanti nelle campagne di Cerveteri che si sono ritrovati questa volpe letteralmente in casa, stremata e accoccolata vicino la stufa, la nostra pattuglia è subito intervenuta per il recupero.

Sul posto purtroppo le condizioni non sembravano affatto positive, la volpe appariva insensibile agli stimoli esterni, in uno stato soporoso e aveva difficoltà anche a stare su tutte e quattro le zampe per non parlare del tenere la testa alzata e gli occhi aperti (si può notare dalle prime foto).

Una volta recuperata l’orario era purtroppo tardo per essere portata al CRFS Lipu Roma e pertanto è stata visitata in uno studio veterinario locale dove è stato evidenziato questo stato di possibile intossicazione.

La pelosa andava pertanto tenuta in stallo e vigilata dalla sera al mattino seguente quando sarebbe stata consegnata alla Lipu.

Uno degli agenti l’ha allora presa in stallo dopo aver contattato la responsabile del Centro per le indicazioni del caso.

Per varie ore la volpacchiotta non ha dato segni di miglioramento e si temeva il peggio, non reagiva neanche di fronte al cibo o all’acqua.

Poi però a tarda sera i primi rumori provenienti dalla gabbia hanno riacceso la speranza.

La pelosa aveva cominciato timidamente a bere e subito dopo morso dopo morso a sfamarsi.

Si era trasformata in tutta un’altra volpe, dagli occhi vispi e indagatori e il naso curioso sempre diretto verso l’obiettivo della fotocamera anche a costo di tralasciare il suo pasto, da qui il suo soprannome.

Nonostante questi evidenti miglioramenti purtroppo per Curiosity la sua sfida per tornare nel suo bosco non è ancora finita.

Infatti questa mattina dopo essere stata portata subito al Centro, gli accertamenti compiuti hanno condotto alle ipotesi o di un trauma o di un’intossicazione.

Adesso perciò inizierà il suo percorso di guarigione, mentre noi confidiamo che nelle sapienti mani degli operatori del Centro Lipu possa ristabilirsi per tornare a fare quello che sembra amare di più, ovvero esplorare.

Questa volta però non nelle stanze delle abitazioni ma nelle cavità e nei meandri delle foresta.

Forza roscia facciamo il tutti tifo per te!”

Guardie Ecozoologiche FareAmbiente Cerveteri