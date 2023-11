“La violenza maschile sulle donne come problema di sistema e culturale”, convegno della Fidapa a Civitavecchia • Terzo Binario News

“La violenza maschile sulle donne come problema di sistema e culturale”, convegno della Fidapa Bpw di Civitavecchia

La sezione Fidapa-Bpw Italy di Civitavecchia, presieduta da Laura Maria Gurrado, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizza il convegno “La violenza maschile sulle donne come problema di sistema e culturale”.

Saranno relatori la dottoressa Vera Cuzzocrea, Psicologa giuridica-Psicoterapeuta, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma, Consigliere Ordine degli Psicologi del Lazio, autrice di varie pubblicazioni, e l’Avv. Fabio Viglione, Penalista e patrocinante in Cassazione.

Il convegno si svolgerà venerdì 24 novembre, ore 17.30, presso la Sala “Giusy Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ.