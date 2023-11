Nuovo sciopero dei trasporti, Roma si blocca ancora: ecco quando • Terzo Binario News

Ancora una giornata di passione per chi prende i mezzi pubblici a Roma. La giornata da segnare in rosso stavolta sarà quella di lunedì 27 novembre: proprio per quella data infatti è stato indetto un nuovo sciopero – il quinto in poco più di due mesi – di 24 ore del trasporto locale.

La mobilitazione nazionale è stata indetta dalle sigle Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, A.D.L. Cobas, Al Cobas SGC, SGB, Or.S.A. Tpl Lazio e USB Lavoro Privato. Piena adesione dalle segreterie laziali e romane di queste sigle, e proprio per questo le aziende del trasporto pubblico, a partire da Atac e Cotral hanno avvertito che le corse lunedì non saranno garantite dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le ragioni dello sciopero e le mobilitazioni collegate saranno illustrate dai sindacati in una conferenza stampa venerdì 24 novembre presso il centro congressi Cavour in via Cavour 50a.

Tra le motivazioni anticipate ci sono le richieste di aumenti salariali dignitosi e migliori condizioni di lavoro, la tutela di salute e sicurezza, il contrasto alle privatizzazioni e all’attacco al diritto di sciopero.

Fonte, RaiNews24