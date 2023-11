Gli studenti del Marconi di Civitavecchia finalisti al concorso nazionale "Espressioni Matematiche" • Terzo Binario News

Gli studenti della Classe quarta sezione D, Indirizzo tecnico informatico, dell’I.I.S. “Guglielmo Marconi” di Civitavecchia hanno recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento, posizionandosi tra i 100 finalisti del Concorso Nazionale di Comunicazione Creativa della Matematica, intitolato “Espressioni Matematiche”.

La competizione, promossa da Formath in collaborazione con DEASCUOLA, ha visto la partecipazione di numerosissime scuole italiane con l’obiettivo di incentivare la ricerca e lo sviluppo di modalità creative di comunicare la matematica.

Gli studenti guidati dalla prof.ssa di matematica Valentina Giudice hanno sviluppato brevi video didattici in cui concetti matematici complessi sono stati spiegati dando vita a cartoni animati con sembianze dei protagonisti, interpretati dalle voci stesse degli studenti, per spiegare in modo accattivante e comprensibile alcuni concetti affrontati durante l’anno scolastico.

Sebbene i premi ufficiali fossero tre, uno per ogni ordine scolastico, l’inserimento tra i 100 finalisti rappresenta una prestigiosa conquista per gli studenti del Marconi. Il loro progetto avrà visibilità su una pagina web dedicata curata dagli ideatori del concorso ed inoltre avranno l’opportunità di partecipare al progetto di un e-book che raccoglierà le proposte selezionate per la fase finale del concorso. Questo e-book diventerà un’autentica raccolta di innovazione e creatività matematica, offrendo agli studenti la possibilità di contribuire a una risorsa condivisa a livello nazionale.

La creatività, la passione e l’impegno dimostrati dagli studenti sono una testimonianza tangibile del potenziale innovativo che risiede nelle aule delle scuole italiane. L’intera comunità scolastica e il dirigente Nicola Guzzone è orgogliosa di questo risultato e del contributo dato dall’Istituto alla promozione della matematica nella sua forma più inclusiva.