La Vespucci torna a Civitavecchia dal 30 maggio al 3 giugno 2025 • Terzo Binario News

Prenotabili le visite gratuite sul sito ufficiale della nave scuola

La nostra amata Amerigo Vespucci farà finalmente ritorno al porto di Civitavecchia per un’imperdibile tappa nel Tour Mediterraneo 2025.

L’Amerigo Vespucci sarà ormeggiata al porto di Civitavecchia dal 30 maggio al 3 giugno 2025.

La stavamo aspettando con ansia e non vediamo l’ora di comunicarvi tutte le informazioni utili su come prenotare la vostra visita durante la tappa a Civitavecchia.

Le visite a bordo dell’Amerigo Vespucci saranno gratuite e accessibili solo previa prenotazione attraverso il sito ufficiale del Tour Amerigo Vespucci.

Dal profilo Instagram ufficiale della Vespucci inoltre è specificato che “Non esistono altre modalità di prenotazione per visitare la Nave e, ove presente, il Villaggio Italia che la accompagna. Qualsiasi altra fonte, ente o piattaforma che propone l’accesso alla Nave o al Villaggio non è autorizzata e va considerata non attendibile.”

Ad oggi non è ancora possibile prenotare una visita per la tappa di Civitavecchia: è molto probabile che come sta accadendo per le altre tappe del Tour Mondiale, anche per il Tour del Mediterraneo la possibilità di prenotare sarà aperta circa 1 settimana o qualche giorno prima della data programmata della tappa.