Se sia stato il caldo o meno non si sa. La cosa certa è che un ragazzo ieri alle 14,30, in via Trionfale, è andato in escandescenza a causa, a quanto pare, della troppa attesa.

Questo il motivo che lo avrebbe portato ad accanirsi contro la portiera centrale del bus, rompendo così il vetro. Sul posto la Polizia. All’arrivo degli agenti il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce.