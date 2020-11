La Tidei: "Bene un tavolo specifico su Civitavecchia al Mise la prossima settimana" - Terzo Binario News

“Sono molto soddisfatta per la volontà espressa dal sottosegretario allo Sviluppo economico Alessandra Todde nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Attività produttive e Sviluppo economico e Lavori pubblici, Infrastrutture e mobilità del Consiglio regionale del Lazio: aprire un tavolo specifico su Civitavecchia al Mise già dalla prossima settimana recepisce quello che abbiamo sempre auspicato e per cui lavoriamo da tempo.

Ora spetta alla politica locale fare delle proposte concrete così come non deve mancare la progettualità da parte delle imprese, che hanno già avviato un lavoro importante, e dalle parti sociali. In particolare l’Amministrazione comunale deve prendere in mano questa ideazione e dare impulso a quei progetti basati sullo sviluppo sostenibile che sono imprescindibili per il territorio.

Oggi, rispetto al passato, c’è un quadro di risorse economiche molto più positivo rispetto al passato. Anche dal nuovo ciclo di programmazione europea possono arrivare delle enormi opportunità. Ora però bisogna metterci testa ed impegno. La collaborazione di tutti gli attori coinvolti è fondamentale per dare risposte e per costruire il futuro della città”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).