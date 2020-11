La Pecora Nera non ci sta: "Accanimento contro di noi" - Terzo Binario News

I proprietari del locale di Civitavecchia contestano la chiusura forzata

La chiusura forzata disposta per il mancato distanziamento ha fatto infuriare i proprietari de La Pecora Nera, locale del Pirgo di Civitavecchia molto conosciuto.

Così hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti: “Due ragazzi stavano consumando al tavolo senza rispettare il metro di sicurezza. Non alle 22 ma alle 17 del pomeriggio, e se quelle stesse persone fossero state a pranzo in qualsiasi ristorante del lungomare il metro di sicurezza non l’avrebbero mai potuto mantenrre.

Questo perché ad altri ciò è concesso e a noi no eppure abbiamo famiglie e personale. Nessun indice puntato verso gli altri esercenti ma mi sembra ingiusto che i controlli arrivino solo a noi o più in generale al Pirgo.

La Polizia voleva che si andasse tavolo per tavolo per ricordare delle distanze, dove peraltro si può state al massimo in quattro rispettando il metro di sicurezza, mentre altrove si vedono tavoli da 15 /20 persone a pranzo.

La parte più bella è che si rispettano queste regole assurde , ma su di noi c’è un metro di giudizio diverso da quello dei ristoranti. In fondo, siamo sono La Pecora Nera anche su questo”.