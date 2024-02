La Supernova Fiumicino vuole continuare a vincere • Terzo Binario News

Ancora tre gare da giocare, ancora sei punti da conquistare per chiudere così nel migliore dei modi la prima fase stagionale del campionato di Serie B Interregionale. La prima delle tre sfide in questione vedrà impegnata la Supernova Fiumicino sabato alle 18:00 al Pala Supernova contro il San Nilo Grottaferrata (la gara si giocherà a porte chiuse).

Le dichiarazioni di coach Bonora alla vigilia: “Vogliamo che la vittoria di Palestrina diventi la gara della svolta, per cui dobbiamo ripartire dall’ultima prestazione sapendo che giocando e soffrendo insieme è possibile continuare a crescere. A prescindere dalla classifica vogliamo e dobbiamo continuare a vincere, consapevoli che nessuno ti regala nulla. Per cui vietato rilassarsi nonostante una settimana un po’ particolare complice vari acciacchi fisici. Domani contro Grottaferrata voglio rivedere la mentalità e il carattere di Palestrina, ma anche la stessa fluidità offensiva sapendo che come sempre tutto comincia dalla difesa”.

Diretta streaming: la gara di domani, così come tutte le partite della stagione, sarà trasmessa live sul canale Facebook “Supernova Fiumicino”.