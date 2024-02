Cattivo segnale Tv, verso il potenziamento dell’antenna di Monte di Ceri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Ringrazio il Sindaco di Santa Marinella Tidei per averci coinvolti, massima collaborazione per raggiungere il miglioramento del servizio di ricezione

“L’impegno di Ray Way di potenziare l’antenna di Monte Ceri per il miglioramento del segnale Tv nel nostro comprensorio è una notizia che accogliamo in maniera estremamente positiva. Questa mattina sono stata contattata dal Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, il quale mi ha chiesto disponibilità a collaborare su questa tematica estremamente sentita dalla cittadinanza. Ovviamente, ricadendo l’antenna nel nostro territorio comunale, ho dato lui immediata disponibilità: un reale e concreto intervento di potenziamento strutturale, potrebbe consentirci nel brevissimo tempo di vedere risolti tantissimi problemi di ricezione e garantirebbe quindi ai cittadini non solo di Cerveteri e Santa Marinella ma di tutto il litorale di poter vedere la Tv senza disturbi e assenze di segnale”. A dichiararlo in una nota è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“La cattiva ricezione del segnale Tv è purtroppo un problema annoso che riguarda l’intero litorale – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in particolar modo sono le persone più fragili della nostra comunità a subire le conseguenze più grandi, penso alle persone anziane o a persone sole, che grazie alla Televisione mantengono i contatti con il mondo esterno. Più volte abbiamo scritto ufficialmente al Ministero delle Telecomunicazioni, che pur avendo fatto sopralluoghi con il proprio personale specializzato sul nostro territorio non erano riusciti a trovare la soluzione”.

“Ringrazio dunque il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per avermi coinvolto in questa iniziativa volta a garantire un servizio migliore a tutti i cittadini – conclude il Sindaco Gubetti – sono certa che l’impegno congiunto delle nostre due Amministrazioni, porterà i frutti sperati”.