La sincronetta di Civitavecchia Ambra Ciardiello nel nuovo video di Fedez - Terzo Binario News

Ambra Ciardiello nel videoclip “Mille”.

La canzone “Mille” del trio Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro e’ uno dei nuovi tormentoni di quest’anno che ci accompagnerà per tutta l’estate. Il videoclip del brano, pubblicato il 14 giugno, ha già ottenuto oltre quattro milioni di visualizzazioni e nel cast c’e’ anche una 19enne civitavecchiese.

Si tratta di Ambra Ciardiello, componente della Nazione B assoluta di nuoto sincronizzato, che in costume bianco e cuffia blu introduce il ritornello della Berti con un bel tuffo in piscina, partecipando anche alle altre scene in acqua. Le atlete indossano colorate cuffie d’epoca e riproducono in modo divertente gli esercizi tipici del nuoto artistico di quel tempo.