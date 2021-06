Incidente verso Sant'Agostino con auto in cunetta: un ferito - Terzo Binario News

Sul posto ambulanza, poliziotti, Municipale e Carabinieri

Incidente poco fa in via Fontanatetta a Civitavecchia, la strada che collega l’Aurelia con la zona di Pantano e Sant’Agostino.

Impatto frontale fra un’utilitaria e una berlina, con quest’ultima che ha terminato la sua corsa in cunetta.

Un ferito è stato estratto dalla vettura e soccorso. Sul posto poliziotti, Municipale e Carabinieri.

Al momento la strada è interdetta per effettuare i rilievi, deviazione obbligatoria per via di Sant’Agostino in entrambe le direzioni.