La Rustica: entra in giardino per rubare bici e barbecue - Terzo Binario News

Nella notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione.

Il giovane, insieme ad un complice, era riuscito a penetrare nel giardino di un’abitazione di via Nicandro, zona La Rustica, da dove stava portando via una bicicletta e un barbecue. Una telefonata al “112” ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri che, arrivati in breve tempo sul posto, hanno bloccato il 28enne, mentre il suo complice è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle “gazzelle” dell’Arma.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre il giovane ladro è stato portato direttamente a piazzale Clodio, dove attende di comparire dinnanzi all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.