Incidente a La Rustica. L’episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 15 dicembre – intorno alle 9,20 – in via Achille Vertunni. Un pedone, per cause in corso di accertamento, è stato investito da una Fiat Panda. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale San Giovanni in codice rosso per dinamica.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale del Gruppo Casilino.

c.b.