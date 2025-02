La Rivoluzione della Fotografia da iPhone con Matteo Berardi • Terzo Binario News

Matteo Berardi è un imprenditore, fotografo ed appassionato viaggiatore, noto per aver fondato iCamera, la prima Accademia di Fotografia da iPhone in Italia. La sua visione innovativa e la sua capacità di trasformare un iPhone in uno strumento di espressione artistica lo hanno reso un punto di riferimento per decine di migliaia di aspiranti fotografi da Smartphone.

Grazie alla sua guida, iCamera è cresciuta esponenzialmente, trasformandosi da semplice blog nel 2017 a una scuola online con oltre 60.000 iscritti. I suoi corsi uniscono teoria e pratica, dimostrando che la bellezza di una fotografia dipende per il 90% dal fotografo e solo per il 10% dallo strumento utilizzato.

Con una numerosa community di fotografi iPhone e una proposta di corsi di fotografia mobile sempre in evoluzione, Matteo Berardi [qui su Matteo Berardi mettere il link che rimanda a https://icamera.pro/] continua a ispirare chiunque desideri scattare delle bellissime foto, offrendo un nuovo modo di vedere il mondo – letteralmente – attraverso la lente di uno smartphone.

Essendo originario di Ladispoli ed ora residente a Cerveteri oggi abbiamo il piacere di aver avuto una lunga chiacchiera con lui, durante la quale sono stati affrontati diversi temi.

1. Matteo, puoi raccontarci del tuo percorso professionale e di come sei arrivato a fondare iCamera?

Assolutamente! Dopo sette anni di lavoro da dipendente agli Aeroporti di Roma come tecnico elettronico per una multinazionale con sede negli Stati Uniti [link a: https://www.l3harris.com], ho deciso che per me era giunto il momento di cambiare completamente la mia vita.

Così nel 2017 mi sono licenziato ed ho deciso di seguire le mie passioni per la fotografia e i viaggi. L’anno successivo, nel 2018, ho intrapreso un giro del mondo di nove mesi, armato anche del mio fidato iPhone, a quei tempi un antico iPhone 6s.

Durante quel viaggio, ho scoperto il potenziale della fotografia mobile e, al mio ritorno, nel 2019, ho co-fondato iCamera, la prima Accademia di Fotografia da iPhone in Italia.

2. Qual è stata l’ispirazione dietro la creazione di iCamera, la prima Accademia di Fotografia da iPhone in Italia?

L’ispirazione è nata dalla constatazione che molti credono sia necessario un costoso equipaggiamento per scattare belle foto. Volevo dimostrare che, con le giuste competenze, l’iPhone può essere uno strumento potente per la fotografia.

Io ed il mio socio Paolo, abbiamo fondato iCamera per fornire agli appassionati le risorse necessarie per migliorare le loro fotografie utilizzando semplicemente il loro Smartphone.

3. Come avete costruito e mantenuto una community così ampia e attiva nel tempo?

Abbiamo puntato sulla condivisione di contenuti di qualità e sull’interazione costante con la nostra community.

Offriamo corsi online, articoli sul nostro blog e tutorial che aiutano gli utenti a migliorare le loro abilità fotografiche. La trasparenza, l’ascolto dei feedback e l’adattamento alle esigenze dei nostri membri sono stati fondamentali per crescere e mantenere una community attiva e coinvolta.

4. In un’intervista che hai rilasciato a Sanremo News hai affermato che “la bellezza di una fotografia deriva per il 90% dalla bravura del fotografo, mentre solamente per il 10% dallo strumento usato”. Come trasmetti questo concetto ai tuoi studenti?

Esatto! Nei nostri corsi enfatizziamo l’importanza della composizione, della luce e della creatività. Insegniamo tecniche per sfruttare al meglio le funzionalità dell’iPhone, dimostrando che, con le giuste competenze, è possibile scattare foto straordinarie senza l’ausilio di attrezzature costose.

L’obiettivo è far comprendere che è il fotografo a fare la differenza, non lo strumento.

5. Quali sono le principali sfide che gli aspiranti fotografi incontrano nell’utilizzo dell’iPhone e come i vostri corsi le affrontano?

Una delle sfide principali è la comprensione delle funzionalità della fotocamera dell’iPhone e di come sfruttarle al meglio.

Nei nostri corsi di fotografia da iPhone, come l’iPhone Foto Academy [qui su iPhone Foto Academy mettere il link che rimanda a https://icamera.pro/corso-fotografia-iphone/ ], il corso più venduto in Italia sulla fotografia da iPhone, guidiamo gli studenti attraverso le impostazioni, le tecniche di scatto e l’editing, fornendo esercizi pratici per consolidare le competenze apprese. In questo modo, aiutiamo gli aspiranti fotografi a superare le difficoltà iniziali e a sviluppare il loro stile personale.

6. Come vedi l’evoluzione della fotografia mobile nei prossimi anni e quale ruolo intende avere iCamera in questo contesto?

La fotografia mobile è in continua evoluzione, con Smartphone sempre più avanzati e accessibili.

Credo che diventerà una forma d’arte sempre più riconosciuta e apprezzata. iCamera intende rimanere al passo con queste evoluzioni, offrendo corsi aggiornati e risorse che aiutino gli appassionati a sfruttare al massimo le potenzialità dei loro dispositivi, promuovendo la fotografia mobile come mezzo espressivo di qualità.

7. Quale consiglio daresti a chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia utilizzando il proprio smartphone?

Il mio consiglio è di iniziare a scattare il più possibile, sperimentando con diverse angolazioni, luci e soggetti.

Non abbiate paura di sbagliare; ogni scatto è un’opportunità di apprendimento. Inoltre, investite tempo nell’apprendere le basi della composizione e dell’editing. Ricordate, la miglior fotocamera è quella che avete sempre con voi: il vostro smartphone.

8. C’è un messaggio finale che vorresti condividere con i nostri lettori?

Certamente! Vorrei incoraggiare tutti a vedere la fotografia come un mezzo per esprimere se stessi e raccontare storie.

Non lasciatevi limitare dall’attrezzatura che possedete; con passione e dedizione, potete creare immagini straordinarie.

Voglio chiudere con questa citazione che abbiamo creato noi del team di iCamera: “la miglior camera è quella che hai sempre con te!”