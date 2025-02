Raccolta nazionale del Farmaco, a Cerveteri un evento arrivato al quarto di secolo • Terzo Binario News

Anche quest’anno, per il 25esimo anno consecutivo, torna la Raccolta nazionale del Farmaco.

Recandosi nelle farmacie aderenti, sarà possibile acquistare e donare ai volontari presenti uno o più farmaci da banco che saranno poi devoluti alle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale.

Come di consueto, risponde presente Cerveteri con tantissimi Volontari e ben quattro punti di raccolta. La raccolta è attiva da martedì 4 febbraio fino a lunedì 10 febbraio.

A promuovere l’iniziativa, ringraziando tutte le realtà impegnate, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Quello con la Raccolta Nazionale del Farmaco è un appuntamento solidale che si rinnova da tantissimi anni.

Così come in ogni iniziativa simile, con un piccolo gesto, donando anche un solo prodotto, ognuno di noi può fare davvero tanto per chi è più in difficoltà, per chi ha più bisogno e non possiamo e non dobbiamo lasciare indietro. Fondamentali in questa iniziativa, sono i Volontari, che con grande senso civico e passione metteranno a disposizione tanto del loro tempo libero per raccogliere i farmaci. A tutti loro e al personale delle farmacie aderenti, sia comunali che private, il mio più vivo e sincero ringraziamento e l’augurio di un buon lavoro. Quella di Cerveteri da sempre si dimostra essere una collettività estremamente solidale e attenta al prossimo: i risultati delle precedenti edizioni della Raccolta del Farmaco lo testimoniano. Sono certa che anche quest’anno dalla nostra città giungerà un risultato importante in termine di farmaci donati”.

“Ancora oggi – prosegue il Sindaco di Cerveteri – sono tanti i nuclei familiari in tutta Italia che si trovano nella situazione di dover scegliere se mangiare o curarsi, altri ancora, si trovano in una difficoltà tale che non gli consente di potersi comprare neppure un banale sciroppo per la tosse o un antidolorifico. Per questo invito tutti i cittadini a fare un piccolo, ma davvero grande, gesto di solidarietà verso il prossimo sostenendo l’iniziativa”.

Quattro in totale le farmacie coinvolte nella campagna solidale: sarà possibile donare uno o più farmaci recandosi alle Farmacie comunali n.2 di Via Oriolo n.1 a Cerenova e n.5 in Via Settevene Palo 81 E/F a Cerveteri e presso le due Farmacie private, ovvero la Pratocavalieri di Teresa Morabito e la Farmacia Cavallini in Via Antonio Vivaldi n.37.

Impegnati, troverete tantissimi volontari, che muniti di pettorina e grande desiderio di donare un sorriso a chi è più in difficoltà, sono pronti a raccogliere i farmaci donati. Hanno aderito alla raccolta del Farmaco oltre ai Volontari del Centro di Solidarietà Cerveteri, le Associazioni Scuolambiente, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, l’Auser, il Consiglio comunale dei Giovani, l’Associazione Solidarietà Insieme e il Gruppo Scout di Valcanneto. Ad affiancare Lalla Enea del Centro di Solidarietà Cerveteri, coordinatrice e referente dell’iniziativa, anche la responsabile del Banco Alimentare sul territorio, Maria Giovanna Casertano.

“Chiunque volesse unirsi alla raccolta e donare un po’ del proprio tempo presidiando i punti di raccolta – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – può contattare direttamente Lalla Enea inviando un messaggio Whatsapp al numero 3473807885”