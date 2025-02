A tutta velocità sul Lungomare dei Navigatori Etruschi: identificati e convocati dal Comando di Polizia Locale di Cerveteri in sei • Terzo Binario News

Un video amatoriale girato nei giorni scorsi ha avviato le indagini. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Grazie alle nostre telecamere di video-sorveglianza, dai numeri di targa siamo risaliti ai titolari delle autovetture coinvolte”

“Le telecamere di video-sorveglianza sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, in queste ore, ci hanno consentito di individuare e rintracciare sei autovetture che nei giorni scorsi sono state riprese da un filmato amatoriale intente a correre a tutto gas in quelle che avevano tutto l’aspetto di vere e proprie corse clandestine. La nostra Polizia Locale, provvederà ora a convocare ufficialmente i titolari delle macchine in Comando per fare ulteriori accertamenti sull’accaduto e procedere come previsto dalla Legge. Sono tutti giovani e giovanissimi i proprietari delle macchine: sicuramente, una volta concluse le indagini, perderanno la voglia di scambiare il nostro Lungomare, tra l’altro davvero a pochissimi passi dalle abitazioni, per un circuito di Formula Uno”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che proprio nelle scorse ore ha ricevuto puntuali aggiornamenti in merito dalla Comandante di Polizia Locale, Commissario Capo Cinzia Luchetti.

“Nei giorni scorsi su alcuni gruppi whatsapp di quartiere è stato diffuso un video divenuto poi virale che immortalava due auto sfrecciare a tutta velocità sul Lungomare dei Navigatori Etruschi – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – non appena mi è stato inoltrato, ho immediatamente allertato la Comandante della nostra Polizia Locale Cinzia Luchetti, che con il comando ha iniziato a visionare i filmati delle telecamere di video-sorveglianza presenti in zona. Chiaramente, dalle targhe siamo riusciti ad individuare e rintracciare i proprietari dei veicoli che in queste ore saranno ufficialmente convocati in Comando a Cerveteri per rispondere alle domande della Comandante e per chiarire la propria posizione. Non ci sono ancora particolari capi di imputazione, ma certamente non sarà un episodio che passerà inosservato e inerme agli occhi della legge, considerando che in base all’articolo 9 del Codice della Strada potrebbero incorrere in una denuncia per corse clandestine”.

“Le immagini che sono circolate sono piuttosto evidenti – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – indipendentemente dall’evolversi degli accertamenti che saranno effettuati è evidente come quelle macchine corressero ben oltre il consentito superando di gran lunga ogni limite di velocità. Questa non è una bravata adolescenziale, ma un potenziale atto criminale. Anche se siamo in inverno e non abbiamo il flusso di persone dei mesi estivi, Campo di Mare è una frazione dove ci sono tantissimi residenti: sarebbe potuta passare una persona all’improvviso, in macchina o a piedi e ora saremmo qui a commentare ben altro. Ringrazio con l’occasione Cinzia Luchetti e tutto il nostro Comando di Polizia Locale che tempestivamente hanno iniziato subito a visionare i filmati, facendo in modo che questi individui fossero identificati con immediatezza”.