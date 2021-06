La Risso e Fioravanti: "La ciclabile da via Sanremo a via Tirrenia boccata d’ossigeno per Ladispoli e per i tanti turisti" - Terzo Binario News

Nell’ambito dei finanziamenti della regione Lazio per la realizzazione di piste ciclabili, la nostra Amministrazione ha portato a casa un altro grande traguardo. Abbiamo infatti ottenuto un corposo aiuto (1.371.060€ a fronte di un totale di € 1.523.400) per costruire una via che vada dal centro a Torre Flavia.

In un periodo in cui la sfida della rinascita passa inevitabilmente dalla mobilità sostenibile, siamo felicissimi di comunicare questa notizia: una ciclabile che vada da via Sanremo a via Tirrenia è una vera e propria boccata d’ossigeno per Ladispoli, per i ladispolani e per i tanti turisti che ogni anno vengono a trovarci, magari imponendosi di dimenticare il traffico dei mesi invernali.

Dobbiamo impegnarci tutti per difendere l’ambiente e la città in cui viviamo. Noi, sostenuti dal sindaco Grando, ci mettiamo la voglia di fare e di innovare le nostre infrastrutture, se i cittadini ci daranno una mano, utilizzandole e muovendosi con mezzi a impatto zero, possiamo solo migliorare e diventare un esempio virtuoso”.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli