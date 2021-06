Valle: "Bene il banchetto di Forza Italia a Ladispoli sulla riforma fiscale" - Terzo Binario News

“Sabato in piazza Rossellini tantissimi cittadini si sono avvicinati al banchetto di Forza Italia chiedendo informazioni per la Riforma del Fisco presentata da Forza Italia alla Camera dei Deputati. E’ stata una bellissima mobilitazione di idee”. Così afferma Renio Valle, Commissario di Forza Italia.

“I cittadini convintamente hanno firmato la Petizione rafforzativa della Riforma del Fisco che tra le misure prevede di: ridurre a tre – 15%, 23% e 33% – le aliquote IRPEF ridefinendo i contenuti della base imponibile e ampliando la No tax area estesa fino a 12.000 euro per poi arrivare alla FLAT TAX. L’anno bianco fiscale con il blocco delle cartelle esattoriali per il 2021 e l’abolizione dell’IRAP.

Presente anche il Segretario Organizzativo Fabio Betti, l’On. Battilocchio che girava per i vari comuni e i giovani di Forza Italia rappresentati da Edoardo Petrone.

Per dar manforte alla Riforma Fiscale proposta, i cittadini che non sono riusciti a firmare possono ancora farlo sul sito on line – www.menotassepiucrescita.it – “.