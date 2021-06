Domani a Ladispoli la Partita del Cuore - Terzo Binario News

Iniziativa benefica a Favore della Onlus Piccolo Fiore presso lo Stadio Angelo Sale di Ladispoli Sabato 26 giugno 2021.

Vecchie glorie del calcio di Ladispoli si incontreranno con la squadra calcistica della Polizia di Stato (PolSoccer) nell’evento proposto ed organizzato dai Direttori SORRENTINO Gianluca VINCENZI Luca CICCILLO Walter, responsabili della POLSOCCER, con il Patrocinio del Comune di Ladispoli.

Impegno della Polizia verso il sociale che questa volta interessa la APS PICCOLO FIORE ONLUS di Ladispoli, operante ormai dal 2017 nel territorio fondata da soli genitori di bambini adolescenti con “diverse abilità” mirati all’inclusione nel tessuto sociale ed alla tutela dei loro diritti.

La partecipazione della popolazione nei confronti di questa iniziativa, che sarà la prima di tante altre future, è importante e si richiede numerosa per la necessaria raccolta fondi che verrà totalmente devoluta per la realizzazione di nuovi progetti e per la prosecuzioni di quelli già in essere come:

Corsi Hip Hop;Pattinaggio;Ginnastica Artistica;Orchestra Inclusiva;Laboratori ludico creativi.

Tutti i progetti vengono svolti con l’aiuto di professionisti e volontari. Per perseguire quindi i fini preposti, poter sostenere le spese per gli assistenti operanti, è importante ed indispensabile il reperimento dei fondi anche tramite il 5X1000.

Sabato 26 Giugno vi aspettiamo numerosi presso lo Stadio Angelo Sale in Via G. Lazzeri, ingresso gratuito, per un piacevole momento di condivisione e per conoscere i nostri ragazzi e le loro iniziative per poter devolvere un offerta libera a favore della ONLUS.

Vi aspettiamo numerosi dalle ore 16,30 per presentarvi i nostri amici e seguire insieme la PARTITA DEL CUORE.