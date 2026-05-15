Variazione di bilancio a Ladispoli per 19 milioni di euro • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che il Consiglio comunale, nella seduta del 28 aprile scorso, ha approvato una variazione di bilancio pari a 19 milioni di euro.

Un provvedimento significativo che conferma con chiarezza le priorità dell’azione amministrativa.

Importanti risorse sono state destinate al rafforzamento dei Servizi sociali, ambito nel quale l’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Grando continua a concentrare il proprio impegno.

Si tratta di una scelta precisa: sostenere concretamente le fasce più fragili della popolazione, le famiglie in difficoltà e le persone con disabilità.

Le nuove risorse stanziate con questa variazione vanno ad aggiungersi ai fondi già previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione, confermando l’attenzione costante dell’Amministrazione verso il settore sociale.

Inoltre, tutte le richieste avanzate dagli uffici competenti sono state integralmente soddisfatte, così da garantire continuità e potenziamento dei servizi erogati alla cittadinanza.

Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento del bonus affitto, l’incremento dei fondi per l’assistenza alle persone con disabilità, per gli anziani, per le persone senza fissa dimora e l’assistenza educativa scolastica.

Parallelamente, prosegue il piano degli investimenti in opere pubbliche.

Con la manovra approvata a fine aprile sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro per opere pubbliche e interventi di riqualificazione di vario genere.

Queste somme vanno a sommarsi agli oltre 20 milioni di euro già stanziati in precedenza per interventi strategici destinati a incidere sullo sviluppo e sulla qualità urbana della città.

I principali interventi previsti nella variazione di bilancio sono la realizzazione del secondo palazzetto dello sport, la nuova pista di atletica leggera, la riqualificazione di Piazza Falcone, interventi di riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, manutenzione di immobili comunali, parchi giochi e aree verdi, e naturalmente la manutenzione del manto stradale.

Prosegue infatti il programma “Operazione strade nuove”, per il quale sono stati stanziati 4 milioni di euro per l’anno 2026, con interventi su marciapiedi e strade in tutti i quartieri della città.

Sul fronte della programmazione culturale e turistica, anche per il 2026 il Comune conferma l’impegno nell’organizzazione di eventi, spettacoli e iniziative durante tutto l’arco dell’anno.

“Questa variazione di bilancio – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – rappresenta un ulteriore passo concreto verso una città più inclusiva, moderna e attenta ai bisogni dei cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per tradurre le risorse disponibili in interventi tangibili e servizi efficaci per la comunità”.